В Мариуполе полиция и прокуратура накрыли 14 аптек, которые продавали таблетки с наркосодержащими веществами без рецепта. Об этом сообщает полиция.

В результате спецоперации, которую готовили 4 месяца, задержаны 10 человек, изъято 24 тысячи доз препаратов, вырученные за них деньги, документы.

Одновременно было проведено 16 обысков - в аптеках и по месту жительства подозреваемых.

Организовали сеть наркосбыта через аптеки трое жителей Донецкой области, все они являются частными предпринимателями.

Подозреваемые являются владельцами сети аптек, где они наладили безрецептурный отпуск лекарств с содержанием кодеина и псевдоэфедрина.

В целях конспирации заведения были оформлены на подставных лиц.

Владельцы совместно закупали товары и доставляли в свою сеть аптек. Товар заказывали в разных городах Украины. Работники аптек сознательно продавали наркотические средства.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: dn.npu.gov.ua

Ранее фискалы назвали самые популярные способы доставки наркотиков в Украину.

А в Киеве задержали трех мужчин, торговавших наркотиками на Оболони.