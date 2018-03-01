Оскаровский ужин. Холли Берри вышла в свет в серебристом платье от украинского дизайнера
Голливудская звезда Холли Берри пришла на предоскаровский ужин в платье украинского дизайнера Елены Ревы.
Об этом сообщает Elle.
В Беверли-Хиллз состоялся ежегодный предоскаровский ужин Icon Mann Pre-Oscar Dinner.
Внимание папарацци привлекла 51-летняя Холли Берри, которая выбрала мини-платье с открытыми плечами серебряного цвета с черной вставкой и смелым декольте от украинского дизайнера Елены Ревы.
Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках.
Фото: elle.ua
Напомним, что члены киноакадемии США завершили голосование за победителей кинопремии "Оскар". Имена станут известны во время церемонии вручения награды, которая пройдет 4 марта.
Как сообщала "Страна", Мелания Трамп блеснула на Балу губернаторов в кружевном платье Dolce&Gabbana.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!