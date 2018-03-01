Голливудская звезда Холли Берри пришла на предоскаровский ужин в платье украинского дизайнера Елены Ревы.

Об этом сообщает Elle.

В Беверли-Хиллз состоялся ежегодный предоскаровский ужин Icon Mann Pre-Oscar Dinner.

Внимание папарацци привлекла 51-летняя Холли Берри, которая выбрала мини-платье с открытыми плечами серебряного цвета с черной вставкой и смелым декольте от украинского дизайнера Елены Ревы.

Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках.

Фото: elle.ua

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