Сегодня, 1 марта, из-за снегопада в Киеве образовались 10-бальные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов.

По данным Google maps и сервиса "Яндекс-пробки", парализовано движение транспорта на главных улицах города: проспекте Победы, бульваре Шевченко в обоих направлениях, бульваре Леси Украинки. Стоят автомобили в тянучке на Петропавловской Борщаговке и Также стоит движение на Северном и Южном мосту. На левом берегу Киева уже ставшие традиционными пробки на Воскресенке и Троещине.

Фото: google.com.ua

Фото: yandex.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео с места массового ДТП в Киеве, где пять автомобилей столкнулись змейкой.

Также вечерние пробки в Киеве достигли 8 баллов, центр столицы остановился.