Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна по делу о смертельном пожаре в сентябре 2017 года, который унес жизни троих детей.

Ранее он объявил голодовку из-за решения суда.

Как сообщил прокурор Олег Жученко, дело будет рассматривать Киевский районный суд Одессы, передает "Интерфакс-Украина".

Следствие завершило расследование уже некоторое время назад, и вопрос его передачи в суд откладывался из-за ознакомления с ним обвиняемым.

Также следователи завершили расследование в отношении бывшего руководителя Киевского отдела ГосЧС и инспектора, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас для подозреваемых открыты материалы дела для ознакомления, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

А расследование в отношении экс-вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько пока приостановлено из-за того, что она находится на лечении в стационаре.

Напомним, недавно в Одессе эксгумировали тела детей, погибших при пожаре в лагере "Виктория".

Как известно, следствию не удалось назвать точную причину пожара в лагере "Виктория" под Одессой.