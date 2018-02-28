Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что Газпром должен заплатить ей $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

"По решению суда "Газпром" должен возместить "Нафтогазу" ущерб на $4,63 млрд за недопоставку газ в рамках транзитного договора", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

После первого решения суда в Стокгольме НАК "Нафтогаз" остался должен "Газпрому" $1,5-2 млрд.

По результатам двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд, сказали агентству Reuters в пресс-службе НАК.

Также арбитражный суд "отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа", говорится на странице украинской компании в Facebook.

Фото: facebook.com/NaftogazUA

Если бы Стокгольмский арбитраж удовлетворил все требования "Газпрома", то украинской компании пришлось бы заплатить $81,4 млрд (74% ВВП Украины), говорится в материалах "Нафтогаза". А $2,6 млрд, которые по итогам двух решений должен будет перечислить "Газпром", составляют 2,3% ВВП страны.

По расчетам "Нафтогаза", общий эффект от решений Стокгольмсого арбитража составляет $3,1 млрд - это компенсация, которую должен выплатить "Газпром" (округлена до $2,6 млрд), а также предполагаемая экономия в размере $0,5 млрд благодаря снижению цены на российский газ по решению суда.

"Нафтогаз" наверняка согласится на то, чтобы "Газпром" по итогам двух решений Стокгольмского арбитража расплатился газом, заявил РБК директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

За период похолодания "Нафтогаз" отобрал много газа из подземных хранилищ (ПХГ), указал он. К тому же, арбитраж обязал украинскую компании ежегодно покупать минимум 4 млрд куб. м российского газа по условию "бери или плати". Цена будет высокой, поскольку это краткосрочный контракт, добавил Корчемкин.

Судебный спор "Газпрома" и "Нафтогаза" в Арбитраже Торговой палаты Стокгольма начался в июне 2014 года. Он состоит из двух частей и включает требования сторон по цене и объемам поставок газа, а также по условиям и тарифам на транзит российского газа через территорию Украины. Окончательное решение по первой части спора (о цене газа) Стокгольмский арбитраж вынес в декабре 2017 года.

"Газпром" требовал, чтобы "Нафтогаз" погасил просроченную задолженность за газ, поставленный в ноябре-декабре 2013 года и апреле - мае 2014 года, а также погасил штрафы за недобор газа по правилу take or pay ("бери или плати") на $56 млрд. А "Нафтогаз" добивался ретроактивного пересмотра цены, возмещения переплаты и отмены запрета на перепродажу газа. В итоге, Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" лишь $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Суд снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м, при этом оставив обязательное условие "бери или плати" по закупке 80% этого объема - не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года.

В рамках второй части спора "Нафтогаз" потребовал изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами, а также компенсацию за недопоставку объемов газа по транзиту. Так, согласно контракту, минимальный объем газа, который "Газпром" должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 млрд куб. м в год, однако годовой объем транзита в 2009-2013 годах равнялся в среднем 94 млрд куб м. "Нафтогаз" рассчитывал получить доплату за транзит в размере от $6,5 млрд до $16 млрд. "Газпром" же настаивал на соблюдении условий контракта - индексируемый тариф на прокачку 1 тыс. куб. м на 100 км.

Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы - от европейских компаний и трейдеров.

"Нафтогаз" сообщил, что готов возобновить закупки газа у "Газпрома" в согласованном в суде объеме. Поставки пока не возобновлены, так как Украина не оплатила долг, присужденный в Стокгольме, и не выплатила предоплату за российский газ.

Ранее Нафтогаз отказался показывать Кабмину решение Стокгольмского арбитража по газу.

Также напомним, что штраф "Нафтогаза" перед "Газпромом" близится к 20 млн долларов.