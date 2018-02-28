Отношения Украины с ЕС настолько близки, насколько они могут быть близки без формальной перспективы членства. В то же время приближение президентских и парламентских выборов в Украине вносит некоторое замедление во взаимные процессы.

Такой вывод содержится в аналитическом докладе Фонда Карнеги при поддержке берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), представленном в среду в Берлине, сообщает Укринформ.

"Хореография отношений между ЕС и Украиной в ближайшем будущем легко предсказуема: Киев будет подталкивать ЕС к большей декларативной и финансовой поддержке, а Брюссель будет высказываться в поддержку реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией... И Брюссель, и Киев будут ждать постизбирательного периода... ЕС не отдаляется от Украины, он просто хочет передышки в надежде, что страна пройдет через турбулентный избирательный 2019 год", - говорится в документе.

Документ "ЕС и Украина: набирая дыхание" был представлен также накануне в Брюсселе Еврокомиссии. В нем, в частности, отмечается, что потенциал каких-либо перемен ограничен президентскими и парламентскими выборами 2019 года, поскольку Президент Порошенко будет просчитывать потенциальную электоральную цену любых политических шагов, которые он делает. Поэтому реформы и выполнение положений Соглашения об ассоциации будет медленным.

"Украина и ЕС ближе друг другу как никогда; но последние 4 года показали также то, как далеки они до сих пор с точки зрения экономических возможностей, управления и их видения будущего", - говорится в аналитическом докладе.

В Брюсселе в последнее время начало шириться убеждение, что быстро наладить дела в Украине с помощью спонсируемых Евросоюзом реформ не удастся. И того, что стране нужна своя модель развития. Многие думают, что большая часть украинской элиты лишь имитирует процесс евроинтеграции, некоторые даже говорят о "контрреволюции" и саботировании реформ.

Между тем, даже если не брать во внимание прямые программы поддержки реформ (например, в рамках программ европейского соседства), помощь ЕС Украине на цели макро-экономической стабилизации после кризиса 2014 года была беспрецедентной. За эти годы Евросоюз мобилизовал 3,4 млрд евро в рамках 3 пакетов макро-финансовой поддержки (MFA). Это самая большая MFA, которую ЕС когда-либо предоставлял стране, не являющейся членом ЕС. Еще 2 млрд было обещано в ходе саммита Восточного партнерства в декабре 2017 года.

В общем и целом, помощь Украине от ЕС и международных финансовых институтов в рамках программ помощи оценивается почти в 15 млрд евро. Это, однако, значительно меньше, чем предоставлялось странам, имевшим перспективу членства. К тому же средства эти – не безоплатная помощь, а в основном низкопроцентные кредиты, которые стране придется возвращать.

Проблемой, на которую обращают внимание европейские функционеры, является то, что даже выделенные на определенные цели деньги зачастую не получается реализовать, нередко из-за бюрократических причин. Украине сейчас нужны даже не столько эти средства, сколько частные инвестиции, говорится в аналитическом документе. Мы писали, что ЕС потребует вернуть разворованные миллионы на обустройство украинской границы.

Ранее стало известно, что ЕС может снять санкции с России после ввода миротворцев на Донбасс.