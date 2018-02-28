В январе 2018 года платежный баланс Украины был сведен с дефицитом на сумму $449 млн. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда дефицит составлял $202 млн.

Об этом в среду, 28 февраля сообщает пресс-служба НБУ.

По данным центробанка, это обусловило сокращение международных резервов Украины к началу февраля на 1,2% по сравнению с началом года – до $18,6 млрд. Это обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 3,5 месяца.

Дефицит текущего счета в январе составил $61 млн по сравнению с профицитом в январе-2017 в размере $131 млн.

Экспорт товаров в январе вырос на 22% в годовом измерении и составил $3,4 млрд. Импорт товаров вырос в январе на 30% в годовом измерении, прежде всего за счет продукции неэнергетического назначения, и составил $3,9 млрд.

В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток капитала в размере $388 млн, что на 16,2% больше, чем в январе-2017($334 млн). Как отмечает центробанк, такая динамика обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам реального сектора экономики.

Так, чистый отток долгового капитала из частного сектора составил $605 млн, прежде всего в результате выплат по долгосрочным займам и сокращения чистой задолженности по торговым кредитам. При этом увеличение инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ обеспечило чистый приток капитала в государственный сектор.

Чистое поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе уменьшилось на 17,5% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года – до $80 млн.

Как сообщала "Страна", профицит госбюджета в январе составил 7,9 млрд гривен. При этом показатель за январь также в два раза меньше аналогичной цифры за январь 2017 года (15,754 млрд грн).

Отметим, что НБУ не спешит закладывать в прогнозы потери от "Северного потока-2".