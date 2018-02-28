Австрийские железнодорожники сняли с маршрута вагон Вена - Киев - СМИ
Пассажирам поезда Вена - Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци", в котором они ехали ранее, - не прошел проверку. Представители ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) запретили его дальнейшее движение по Австрии.
Об этом передает ЦТС.
Перед отправлением беспересадочного вагона № 147 проводник сказал пассажирам, что его "приняли", но затем пришли сотрудники австрийских служб и запретили следование вагона далее по пути Вена-Киев.
В качестве замены украинцам предложили венгерский сидячий вагон.
Пассажирам пришлось ехать в сидячем венгерском вагоне до границы с Украиной, а затем снова пересаживаться и ехать до Киева.
Как сообщала "Страна", Укрзализныця запускает "лист ожидания" билетов на поезда.
Напомним, что "Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Бердянск - Покровск.