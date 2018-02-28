Пассажирам поезда Вена - Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци", в котором они ехали ранее, - не прошел проверку. Представители ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) запретили его дальнейшее движение по Австрии.

Об этом передает ЦТС.

Перед отправлением беспересадочного вагона № 147 проводник сказал пассажирам, что его "приняли", но затем пришли сотрудники австрийских служб и запретили следование вагона далее по пути Вена-Киев.

В качестве замены украинцам предложили венгерский сидячий вагон.

Пассажирам пришлось ехать в сидячем венгерском вагоне до границы с Украиной, а затем снова пересаживаться и ехать до Киева.

Как сообщала "Страна", Укрзализныця запускает "лист ожидания" билетов на поезда.

Напомним, что "Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Бердянск - Покровск.