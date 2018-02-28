Ученые выяснили, что употребление жирного мяса увеличивает риск развития у человека депрессии. Прежде всего данное утверждение касается пожилых людей. Об этом пишет EurekAlert.

Употребление цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов со временем делает человека менее предрасположенным к депрессивным расстройствами.

Диету разработали для пожилых людей с гипертонией (DASH), а оказалось, что она еще и уменьшает риск развития этого психического расстройства. Эта диета состоит, в основном, из фруктов, овощей, обезжиренных или маложирных молочных продуктов, ограничивая при этом потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Предыдущие исследования показали преимущества такой диеты для здоровья - в частности, ученые отметили снижение высокого кровяного давления и содержания в крови липопротеидов низкой плотности, транспортирующих холестерин (так называемого "плохого" холестерина).

"Депрессия распространена среди пожилых людей и часто сопровождается проблемами с памятью, повышенным кровяным давлением и высоким уровнем холестерина в крови. Депрессивные расстройства часто бывают и у людей, перенесших инсульт", - прокомментировала автор исследования доктор Лорел Черян из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго. Пациенты чаще предпочитают приему лекарств изменение образа жизни - в том числе, они готовы менять и режим питания. Поэтому мы хотели убедиться, что диета действительно может стать для них эффективным способом снижения риска развития депрессии".

В исследовании приняли участие 964 участника со средним возрастом 81 год. Ученые в течение шести с половиной лет систематически проводили среди них опросы. Участников проверяли на наличие симптомов депрессии, таких, как беспокойство от причин, которые раньше их не беспокоили, и ощущение безнадежности в отношении своего будущего. Тестируемые также отвечали на вопросы о том, как часто они едят те или иные продукты.

Исследователи оценили, насколько совпадали диеты участников с такими диетами как DASH, средиземноморская диета (она включает много овощей, фруктов, оливкового масла) и традиционная западная диета (много красного мяса, рафинированного сахара и жиров). Участники были разделены на группы в зависимости от того, насколько строго они придерживались соответствующей диеты. Разница между минимальной и максимальной предрасположенностью к депрессии в группах составила 11 процентов. Люди из тех групп, чье питание было наиболее близким к диете DASH, реже проявляли признаки депрессии, чем те, кто не следил за диетой. Те участники, которые придерживались диеты, наиболее близкой к традиционной западной диете - с высоким содержанием насыщенных жиров и мяса и низким содержанием овощей и фруктов - имели наибольшую предрасположенность к депрессии.

Ученые подчеркивают, что исследование показывает наличие связи между диетой DASH и снижением риска депрессии; однако оно не доказывает прямую зависимость одного от другого.

"Дополнительные исследования необходимы для подтверждения этой связи и определения наиболее важных для нее компонентов диеты DASH, с тем чтобы научиться предотвращать развитие депрессии и поддерживать свое психическое здоровье", - отметила доктор Черян.

Ранее ученые выяснили, что от депрессии на самом деле спасает не вино, а виноградные косточки.

А еще ученые научились определять клиническую депрессию по фото в Instagram.