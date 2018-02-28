Всего 31 спортсмен из Украины, которые примут участие в 3 видах, выступят на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Согласно сообщению, супруга президента Марина Порошенко приняла участие в торжественной церемонии проводов Национальной паралимпийской сборной команды Украины по зимним видам спорта на XII Паралимпийские игры, которые пройдут 9-18 марта в корейском Пхенчхане.

Фото: twitter.com/poroshenko

Отмечается, что украинская команда в составе 31 спортсмена примет участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту (сноуборд).

Всего в Играх примут участие 670 атлетов из 48-ми государств, которые будут соревноваться в шести видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, керлингу на колясках, горнолыжном спорте, пара-сноуборде и следж-хоккее (санном хоккее).

Впервые в зимних Паралимпиадах выступят Грузия и КНДР. Кроме того, после перерыва в 12 лет снова посылает команду на Игры Эстония.

Паралимпийцы разыграют 80 комплектов медалей.

На предыдущих "белых" Играх-2014 в Сочи сборная украинских паралимпийцев заняла в неофициальном медальном зачете высокое четвертое место, завоевав 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Начиная с премьерной для себя Паралимпиады в Нагано-1998, украинцы имеют уже 90 медалей: 20 золотых, 34 серебряных и 36 бронзовых.

Как сообщала "Страна", МПК допустил сборную России на Паралимпиаду под нейтральным флагом.

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Стало известно, что вокруг НОК Украины разгорелся скандал.