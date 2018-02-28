В Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья по машине Volvo, после того как его супруга врезалась в этот автомобиль.

О питерском ДТП сообщает "Фонтанка".

Все началось с того, что в плотном потоке машин на Володарском мосту Volkswagen Golf с женщиной за рулем въехал в Volvo, в котором сидели мужчины. Пострадавших в ДТП не было.

"Мужчины предъявили претензию даме - ПДД на их стороне, но вот тон, кажется, они выбрали чуточку неверный. Женщина взяла трубку и набрала номер любимого, который ждал ее дома в шаге от места столкновения", - указано в опубликованном сообщении.

На место приехал мужчина и "расстрелял Volvo с сидевшими в нем людьми", после чего направился домой. Приехавший на место полицейский предложил стрелявшему сдаться. Получив отказ, сотрудник МВД "открыл огонь на поражение", отмечает издание. Такую же версию произошедшего приводит телеграм-канал Mash.

В больницу доставили мужчин из Volvo и стрелявшего.

В Питере опять неспокойно: мужик в упор расстрелял из ружья сначала автомобиль, а затем прибывший патруль ДПС. В итоге – трое раненых, в том числе сам стрелок pic.twitter.com/2HePZcEGnl — Лентач (@oldLentach) 28 лютого 2018 р.

Видео: twitter.com/oldLentach

Как сообщала "Страна", в Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии.

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