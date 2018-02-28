Из Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволился солист балета Николай Санжаревский.

Ранее вокруг артиста разгорелся скандал из-за обвинений в поддержке и финансировании сепаратистов.

Как сообщила пресс-секретарь театра Надежда Труш изданию ZAXID.NET, Санжаревский сам написал заявление.

"Николай Санжаревский написал заявление и сегодня его подписали. Его уволили по соглашению сторон. Скажу лишь, что дирекция театра и Николай разошлись мирно и без скандалов", - сказала Труш.

Ранее "Страна" разбиралась, за что СБУ и "Миротворец" атакуют Николая Санжаревского. "Солист-сепаратист" из Львовской оперы.

Недавно СБУ обыскала квартиру внесенного на "Миротворец" солиста Львовского театра оперы и балета.