За 4 года конфликта на Донбассе пострадали 4,4 миллиона человек. Такие данные приводит представительство ООН в Украине. Сегодня они также были обнародованные в Брюсселе, прямая трансляция велась в Twitter.

Эти люди находятся в трудной гуманитарной ситуации.

Также более 2530 мирных жителей погибли, а 9 тысяч получили ранения.

Были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо- и электроснабжения.

Быстро растущий уровень загрязнения пострадавших от конфликта территорий неразорвавшимися минами и боеприпасами ставит под угрозу жизнь и благосостояние миллионов украинцев.

Conference on the Humanitarian Situation in Eastern Ukraine, Brussels, Belgium https://t.co/QayAtJRm5w — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 28 февраля 2018 г.

Видео: twitter.com/OCHA_Ukraine

Отмечается, что ежемесячно 457-километровую "линию размежевания" пересекает один миллион человек: ежедневно тысячи граждан сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным льготам и рынкам.

"Около 200 000 человек ежедневно живут с постоянным страхом обстрела. Учитывая то, что в Украине количество пострадавших людей пожилого возраста является самым большим в мире, мы обязаны прекратить эту ситуацию", - сказала помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.

В Украине около 3,4 миллиона человек лишены основного снабжения и услуг и нуждаются в помощи в защите и выживании.

"В наш новый пакет мер по предоставлению помощи включены такие важные элементы как питание, здравоохранение и образование для детей", - сказал Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и урегулирования кризисов Христос Стилианидес.

Согласно обнародованным данным, уже примерно 1,6 миллиона украинцев стали вынужденными переселенцами по всей стране.

Напомним, в Минске готовятся поднять вопрос абсолютного перемирия на Донбассе.

Ранее после встречи с Курцем Путин сделал заявление по миротворцам на Донбассе.