За 4 года конфликта на Донбассе пострадали 4,4 миллиона человек. Такие данные приводит представительство ООН в Украине. Сегодня они также были обнародованные в Брюсселе, прямая трансляция велась в Twitter.

Эти люди находятся в трудной гуманитарной ситуации.

Также более 2530 мирных жителей погибли, а 9 тысяч получили ранения.

Были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо- и электроснабжения.

Быстро растущий уровень загрязнения пострадавших от конфликта территорий неразорвавшимися минами и боеприпасами ставит под угрозу жизнь и благосостояние миллионов украинцев.

Conference on the Humanitarian Situation in Eastern Ukraine, Brussels, Belgium https://t.co/QayAtJRm5w