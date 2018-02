В Британии полицейские спасли пострадавшего в ДТП мужчину с помощью дрона.

Мужчина к этому моменту находился в состоянии переохлаждения и не отзывался на крики полиции, пишет DroneDJ.

За счет инфракрасной камеры на беспилотнике оператор обнаружил пострадавшего.

ДТП произошло на трассе A16 в графстве Линкольншир. Свидетели рассказали, что автомобиль перевернулся на бок и водитель выбрался из него. Это происходило ночью и полицейские не могли его обнаружить. Тогда они выслали на место происшествия дрон DJI Inspire с инфракрасной камерой и оператор обнаружил пострадавшего в кювете в 160 метрах от автомобиля и направил туда полицейских.

К моменту обнаружения пострадавший находился в состоянии переохлаждения и не отзывался на крики полиции. Благодаря тому, что он был найден вовремя, врачи выписали его из больницы через небольшое время без значительных травм. Полицейские опубликовали в Twitter съемку поисков с дрона.

The moment our #thermal #drone found a hypothermic man in a 6’ deep ditch 160m from his crashed car in the pitch dark tonight. Casualty conveyed to hospital. Thanks to @WoldsSgt for the request that may well have saved his life. pic.twitter.com/LwrPnBVj6H