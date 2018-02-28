Мостиский районный суд (Львовская обл.) продлил содержание под стражей соратника лидера партии "Рух новых сил", участника прорыва Саакашвили украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини" Александра Бурцева.

Суд в среду принял решение о продлении срока содержания под стражей на 60 суток, но уже с возможностью внесения залога в 105 720 грн, передает пресс-служба "Руха новых сил".

"Суд наконец-то услышал наши доводы, что несоизмеримо держать под стражей человека за якобы нанесенный синяк в область колена пограничнику. Конечно, размер залога мог бы быть меньше, но это все равно победа, ведь через день-два, после регистрации соответствующих документов о внесении залога, Александр сможет вернуться домой", - пояснила адвокат Валерия Коломиец.

По информации пресс-службы "Руха новых сил", А.Бурцев является инсулинозависимым, он болен сахарным диабетом. Ему ежедневно необходимо принимать определенные дозы инсулина.

Суд перейдет к рассмотрению дела А.Бурцева по сути, следующее заседание состоится 13 марта.

Как сообщалось, 10 сентября М.Саакашвили прибыл в Украину из Польши. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", по сути прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов. 11 бойцов Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения.

12 сентября появилась информация о задержании двух активистов, участвовавших в событиях на украинско-польской границе - Андрей Котыченко из Черкасс и Александра Бурцева из Ивано-Франковска.

22 сентября Мостиский районный суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы Украины и оштрафовал его на 3400 грн.

Как сообщала "Страна", Саакашвили прибыл в суд, чтобы взять на поруки одного из участников прорыва границы.

Отметим, что коллеги закрыли дисциплинарное дело против Юрия Луценко из-за постов в Facebook.