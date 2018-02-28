Один из богатейших людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал Hyperloop и криптовалюты. Он высказался во время общения с пользователями сайта Reddit.

Он считает, что анонимность криптовалют - это часто не преимущество.

"Главная особенность криптовалют – их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства выявлять отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма – вот это хорошо", - заявил Гейтс.

Один из пользователей отметил, что наличные деньги тоже могут применяться для противозаконных целей, с чем Гейтс согласился. Хотя он отметил, что наличку нужно передавать лично, а это создает определённые сложности.

К тому же, по мнению Билла, инвестиции в криптовалюты и ICO тоже несут большие риски.

"Я думаю, что спекулятивная волна вокруг ICO и криптовалют очень рискованна для тех, кто рассчитывает на рост цен", - сказал предприниматель.

Также его спросили о Hyperloop Илона Маска.

"Мне кажется, технологии беспилотных автомобилей и электромобилей будут только развиваться, но я не уверен, что Hyperloop имеет смысл. Сделать эту систему безопасной очень трудно", - сказал основатель Microsoft.

Напомним, что Омелян обещает построить в Днепре тестовую площадку для поездов Hyperloop Илона Маска.

Ранее стало известно, что хакеры научились добывать криптовалюту через Microsoft Word.