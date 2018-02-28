Сразу четыре контрольных пункта в Чернобыльской зоне в период с 18 по 23 февраля зафиксировали содержание в воздухе незначительной концентрации изотопа йода-131, сообщила пресс-служба Госатомрегулирования.

"Определенное содержание радионуклида йода-131 находится выше минимально детектируемого уровня измерительных приборов, но такие концентрации не несут угрозы для безопасности человека и окружающей среды", - говорится в сообщении.

По данным Госатомрегулирования, контрольные пункты в Киеве и на АЭС Украины содержания изотопа йода-131 в воздухе не фиксировали. Причины повышения уровня изотопа не названы.

О выявлении в феврале 2018 года незначительных концентраций йода-131 в пробах атмосферного воздуха ранее сообщили государственные органы Норвегии и Финляндии.

Йод-131 (йод-131, 131I) - искусственный радиоактивный изотоп иода. Период полураспада около 8 суток. Впервые получен в 1938 году в Беркли. Является одним из значимых продуктов деления ядер урана, плутония и тория, составляя до 3 % продуктов деления ядер. При ядерных испытаниях и авариях ядерных реакторов является одним из основных короткоживущих радиоактивных загрязнителей природной среды. Представляет большую опасность радиационную для человека и животных в связи со способностью накапливаться в организме, замещая природный йод.

Как сообщала "Страна", Франция нашла в российских грибах следы радиактивного цезия.

Мы писали, что в России подтвердили выброс радиации на Южном Урале.

Мы рассказыли, что за радиацию нашли в воздухе Украины и насколько она опасна.