Компания Virgin Hyperloop One организовала презентацию макета пассажирской капсулы поезда Hyperloop. Он был представлен в Дубае совместно с дубайским дорожно-транспортным ведомством в рамках месяца инноваций в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом сообщает Electrek.

Концепция системы Hyperloop была предложена в 2013 году Илоном Маском. Высокоскоростная транспортная система предполагает создание труб, по которым будут перемещаться пассажирские или грузовые капсулы, разгоняемые линейными двигателями. Ее главная особенность заключается в том, что в трубах будет поддерживаться очень низкое давление, благодаря чему капсулы практически не будут испытывать встречное сопротивление воздуха. Это позволит транспорту разгоняться до крайне высоких скоростей — порядка 1200 километров в час.

В основном, компании, занимающиеся разработкой hypeloop-систем, сейчас сфокусированы на создании тоннелей и двигателей для капсул. Однако Virgin Hyperloop One решила уделить внимание внутреннему дизайну транспортного средства.

На фотографиях показан просторный салон, в котором пассажиры смогут свободно перемещаться и стоять в полный рост. Сбоку от кресел расположены встроенные сенсорные дисплеи, чье предназначение пока что не ясно. Пространства между сидениями хватит для размещения багажа, который пассажиры захотят с собой взять для путешествий между городами.

На сегодняшний день Hyperloop One уже удалось разогнать свою капсулу на тестовом участке до 386 километров в час, что стало рекордом для существующих систем. Ожидается, что в тоннелях, протяженностью более двух километров, транспортное средство сможет достичь скорости 1000-1200 километров в час. В феврале 2018 года Hyperloop One заключила с правительством Индии соглашение о строительстве трассы в штате Махараштра, между городами Пуна и Мумбаи. Предполагается, что после 6-месячного исследования проекта Virgin Hyperloop One построит демонстрационную трассу, а в течение следующих 5-7 лет — уже полноценную линию.

Фото: twitter.com/khaleejtimes

"Страна" разбиралась, сможет ли Украина построить собственный вакуумный поезд. В 1914 году российский физик Борис Вейнберг представил на лекции в Санкт-Петербурге проект, который уже содержит основные черты вакуумных транспортных линий, создание которых обсуждается сегодня.

Отметим, что "Укрзализныця" за неделю подготовила всю проектную документацию по запуску поезда из Киева в "Борисполь".