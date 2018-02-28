В российском Екатеринбурге установили "алтарь" криптовалюте. Об этом сообщается в паблике "Типичный Екатеринбург" во "Вконтакте".

На одной из улиц города разместили логотип биткоина в оранжевом круге, вокруг которого нарисованы знаки рубля и долара.

На полке внизу рамки разбросаны различные мелочи: фигурка медведя, гильзы, подсвечник, спичечный коробок и ракушки.

В комментариях одни призвали "не позорить город" такими произведениями искусства, другие же призвали скупать биткоины.

Фото: vk.com/te_ekb

Ранее "Страна" публиковала курсы основных криптовалют.

Также мы писали, что человека, который утверждает, что он изобрел биткоин, обвиняют в краже $10 миллиардов. На австралийца Крэйга Врайта подала в суд семья его бывшего бизнес-партнера.