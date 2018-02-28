Появилось видео с места массового ДТП в Киеве, где пять автомобилей столкнулись змейкой
Серьёзное ДТП с участием 5 автомобилей произошло сегодня вечером на ул. Луговой.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Со слов водителя автомобиля KIA, был красный свет светофора,он уже притормаживал как резко почувствовал удар сзади, автомобиль кинуло в Nissan, а тот в Chevrolet, за ним в это время ехал автомобиль Daewoo, в который на полном ходу въехал Mitsubishi.
В результате ДТП пострадал водитель Daewoo, был госпитализирован с различными травмами. Образовалась огромная пробка в сторону ул. Автозаводской.
Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ
Как сообщала "Страна", в ДТП под Киевом автомобиль полиции врезался в джип Suzuki нарушителя.
Ранее в сети появилось видео с места трагического ДТП на Столичном шоссе, свидетелей которого ищут.
Также смертельное ДТП на Бориспольской трассе. Гражданину Сербии сообщили о подозрении.