Серьёзное ДТП с участием 5 автомобилей произошло сегодня вечером на ул. Луговой.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Со слов водителя автомобиля KIA, был красный свет светофора,он уже притормаживал как резко почувствовал удар сзади, автомобиль кинуло в Nissan, а тот в Chevrolet, за ним в это время ехал автомобиль Daewoo, в который на полном ходу въехал Mitsubishi.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo, был госпитализирован с различными травмами. Образовалась огромная пробка в сторону ул. Автозаводской.

Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", в ДТП под Киевом автомобиль полиции врезался в джип Suzuki нарушителя.

Ранее в сети появилось видео с места трагического ДТП на Столичном шоссе, свидетелей которого ищут.

Также смертельное ДТП на Бориспольской трассе. Гражданину Сербии сообщили о подозрении.