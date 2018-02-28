Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский узнал о главной проблеме жителей двух взятым под контроль Украины поселкам в зоне АТО.

Об этом он в среду, 28 февраля сообщил на своей странице в Facebook.

Жебривский отметил, что сейчас у этих людей главная проблема - угроза невыплаты пенсий, поскольку МВД не включило эти населенные пункты в число контролируемых украинской властью.

Работники пенсионного фонда и социальных служб приложили значительные усилия, чтобы возобновить систему пенсионного и социального обеспечения жителей этих поселков, и люди уже в полной мере получали свои деньги. А с 1 марта из-за досадного недоразумения со списком контролируемых населенных пунктов этот процесс может быть приостановлен.

Кроме того, он сообщил, что обсудил с жителями Травневого и вопрос восстановления поврежденного жилья, предоставления гуманитарной помощи и налаживания медицинского обслуживания.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Как сообщала "Страна", в ВСУ рассказали о причинах резкого обострения на Донбассе. "На передовую бросили спецназ".

Напомним, что в двух прифронтовых селах полностью восстановлено энергоснабжение.