В сеть попала неизданная композиция Эми Уайнхаус, которую она записала в 17 лет. Об этом сообщает NME.

Продюсер и музыкант Джил Кэнг из Лондона опубликовал демо-версию одной из первых песен Эми Уайнхаус - композицию "My Own Way" 2001 года.

Песня была записана во время прослушивания на лейбле Island Record. По словам Кэнга, юная Уайнхаус поразила его своим талантом.

"Это было очень тяжелое время для поп-музыки. К нам приходило огромное количество ужасных мальчиковых и девичьих групп. Потом к нам пришла Эми; она открыла рот и просто покорила нас", - рассказал Кэнг.

Видео: Youtube.com/GilCang

