Google убрал из списка товаров в сервисе "Покупки" на территории США любые товары с упоминанием слово "оружие". Об этом пишет Telegraph.

Из-за этого из поисковой исчезли ссылки, например, на популярные рок‐группы Sex Pistols и Guns N' Roses.

Также американцы жалуются, что не могут найти "клеевые пистолеты", "водные пистолеты" и "пистолеты для мыльных пузырей".

В компании Google признали наличие сбоя и назвали его причиной "человеческий фактор", а также пообещали вскоре все исправить.

Вероятно, Google делает это в контексте последних массовых расстрелов в США с помощью огнестрельного оружия.

В частности последней и резонансной была стрельба во Флориде. Напомним, Трамп заявил, что бросился бы на помощь даже без оружия.

Также Трамп поддержал идею вооружения учителей после стрельбы во Флориде.