В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации (ТКГ) на востоке Украины рассматривают вопрос об объявлении абсолютного перемирия.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик после сегодняшнего заседания, передает агентство БЕЛТА.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдик.

Он отметил, что при поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Спецпредставитель ОБСЕ также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

Как сообщала "Страна", Украина будет добиваться введения миротворцев на своих условиях. Об этом на пресс-конференции 28 февраля заявил Петр Порошенко.

Отметим, что он хочет назначать министра обороны только из гражданских.