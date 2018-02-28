В ГФС настаивают, что граждане Украины обязаны декларировать свои заграничные доходы
Все граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату - обязаны их задекларировать.
Об этом заявил директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк, его цитирует пресс-служба ведомства.
По его словам чиновники фискальной службы постоянно проводят разъяснительную работу с теми гражданами, которые могут иметь иностранные доходы, в частности, с известными артистами, спортсменами, моряками, жителями приграничных районов, которые выезжают работать заграницу.
Такие граждане могут отправить декларацию по почте или обратиться в посольство или консульство. Они имеют право оформить доверенность своим близким в Украине, чтобы они подали декларацию.
Также Дроняк пояснил, что если гражданин уже уплатил налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, то он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах и она будет учтена при пересчете в Украине.
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