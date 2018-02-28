Валютчики завершили зиму на позитиве: 28 февраля безналичный курс доллара потерял 10 копеек, и приземлился в рамки 26,79-26,80 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Продолжилась вчерашняя тенденция - покупатели облигаций внутреннего госзайма продолжали продавать доллар, чтобы рассчитаться с Минфином по размещению 27 февраля (его общий объем составил 1 млрд. грн.). Сегодня был платежный день. Одновременно валюту распродавали банки - в ожидании дальнейшего укрепления гривни, боялись еще больше потерять на своих валютных запасах.

"Курсовые тренды сегодняшних торгов сформировались под влиянием завершающей коррекции участниками рынка финансовых результатов месяца и закрытия банками своих валютных позиций", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Потому утренняя попытка приподнять курс доллара на 5 копеек, провалилась сразу.

"После открытия в рамках 26,85-26,95 грн./$ цена резко ушла вниз: сначала на 26,80-26,85 грн./$, а затем на 26,75-26,80 грн./$. Потом курс поднялся в диапазон 26,80-26,82 грн./$, а дальше подсел к 26,78-26,80 грн./$", - рассказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

После полного провала курса появился Нацбанк, и закрепил новые котировки.

"НБУ точечно выкупал излишнее предложение валюты через инструмент запроса наилучшего курса", - отметил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Центробанк давал за доллар 26,80 гривен, и приобрел, по разным оценкам, $17 млн.

Из числа валютных продавцов выделяли Приватбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей (кроме Нацбанка) - Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Общий объем торгов сократился со вчерашних $329,24 млн. до $279 млн.

Безналичное удешевление доллара сразу сказалось на ценах в кассах.

"Наличный рынок спокоен и удерживает минимальный разрыв с межбанком: его котировки снизились с утренних 26,87-26,93 грн./$ до 26,78-26,84 грн./$ к середине дня", - рассказал Олег Куринной.

У финансистов нет единой оценки будущего курса, прогнозы дают разные.

"В начале месяца традиционно ожидается ситуативное повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов, кроме того, завтрашние кадровые и монетарные решения добавят драйва курсовой волатильности. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,80-26,90 грн./$", - высказался Куринной.

Хотя большинство опрошенных все же рассчитывает на укрепление гривни.

"Скорее всего межбанковская торговля 1 марта начнется в рамках 26,75-26,80 грн./$, и если продолжатся продажи доллара под покупки ОВГЗ на вторничном рынке, то валюта может еще немного подешеветь", - отметил Юрий Гриненко.

В этом же ключе высказался и Олег Ропяк, который допускает и более глубокое укрепление: "В четверг ждем продолжения движения вниз. Очевидная цель - диапазон 26,50-26,60 грн./$".

Дополнительным фактором для валютного рынка могут стать результаты завтрашнего заседания монетарного комитета Нацбанка, где будет обсуждаться размер учетной ставки и возможные послабления требований на валютном рынке. По учетной ставке у финансистов сейчас два прогноза: сохранение текущего размера 16% либо повышение на 0,5%. А по валютным правилам никаких ожиданий.

"Не думаю, что регулятор пойдет на новый виток либерализации межбанковских требований и на повышение ставки одновременно. Скорее всего, мы увидим, что одно, и больше шансов на то, что это будет учетная ставка. Если она снова подрастет, и пропорционально будет повышена доходность по ОВГЗ, то это снова может привлечь долларовые инвестиции. Даже большие, чем нужно на покупке СКВ под дивиденды. В этом случае, мы увидим укрепление гривни", - резюмировал Гриненко.

Как сообщала "Страна", курс НБУ 28 февраля - доллар и евро подешевели.

Мы писали, что нацбанк сдержал падение доллара: курс на межбанке снизился всего на 12 копеек.

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