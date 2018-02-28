Высокий суд Лондона перевел в закрытый режим работы судебный процесс в Лондоне по иску "Приватбанка" против его бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Это сделали, чтобы сохранить в тайне состояние олигархов, пишет "Голос Америки".

Судья Джоанна Смит 27 февраля согласилась с необходимостью провести слушания в закрытом режиме, поскольку попытки приводить аргументы, не называя субъектов, оказались контрпродуктивными.

После нескольких минут таких попыток судья Смит приостановила слушания и по соглашению сторон попросила журналистов и других наблюдателей выйти из зала суда.

Отметим, что Forbes оценивает состояние Коломойского в 2017 году в $ 1,1 млрд, а Боголюбова - в $ 1,4 млрд.

Приватбанк через Высокий суд Лондона пытается возместить около 2,5 миллиарда долларов, обвиняя бывших бизнесменов в незаконном изъятии миллиардных средств из банка через мошеннические схемы на протяжении нескольких лет.

Коломойский и Боголюбов это отвергают и говорят, что это политическое дело.

Ранее Онищенко опубликовал фото готового мстить Коломойского с битой.

Также "Страна" рассказывала, что в процессе торгов в Раде за нового главу НБУ Коломойский хочет очистить Нацбанк от своих врагов.