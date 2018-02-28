КСУ признал неконституционным налогообложение высоких пенсий. Ранее аналогичное решение было принято и касательно обычных пенсий.

Как сообщается на сайте Конституционного суда, положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса признаны неконституционными и, следовательно, теряют силу со дня вынесения решения.

КСУ постановил, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не могут включаться суммы пенсий (включая сумму их индексации) или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного фонда или бюджета, если их размер превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного налогового года, - в части такого превышения, а также пенсий из иностранных источников, если согласно международным договорам такие пенсии подлежат налогообложению ли облагаются в стране их выплаты.

Ранее в пенсионном фонде заявили, что пенсии выросли на треть.

Также стало известно, в каком городе Украины самые высокие пенсии.