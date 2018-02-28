В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина, который пытался вывезти в своем чемодане 4 килограмма кокаина. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Facebook.

По словам министра, задержанный прятал пакеты с наркотиками в двойном дне чемодана.

Уточняется, что 50-летний россиянин планировал из Буэнос-Айреса отправиться в Франкфурт-на-Майне.

Фото: facebook.com/bullrichpatricia

Фото: Patricia Bullrich/Facebook

Напомним, меры безопасности в аэропорту были усилены после того, как сотрудник посольства России в Аргентине пытался вывезти из страны по дипломатической почте 380 кг кокаина.

Как сообщала "Страна", Кремль опровергает информацию, что кокаин из Аргентины доставляли в Москву правительственным бортом.