В Аргентине снова задержали россиянина с кокаином. В чемодане было 4 кило порошка
В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина, который пытался вывезти в своем чемодане 4 килограмма кокаина. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Facebook.
По словам министра, задержанный прятал пакеты с наркотиками в двойном дне чемодана.
Уточняется, что 50-летний россиянин планировал из Буэнос-Айреса отправиться в Франкфурт-на-Майне.
Фото: facebook.com/bullrichpatricia
Фото: Patricia Bullrich/Facebook
Напомним, меры безопасности в аэропорту были усилены после того, как сотрудник посольства России в Аргентине пытался вывезти из страны по дипломатической почте 380 кг кокаина.
Как сообщала "Страна", Кремль опровергает информацию, что кокаин из Аргентины доставляли в Москву правительственным бортом.