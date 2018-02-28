В среду, 28 февраля, послы ЕС исключили из санкционного списка экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

При этом, по его информации, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его "сообщников" решили продолжить.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Напомним, что журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз может исключить из списка санкций экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год.

Как сообщала "Страна", суд Европейского союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 о санкциях, которые были наложены на украинского депутата-беглеца Сергея Клюева и действующих до марта 2018 года.