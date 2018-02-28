Вечером 27 февраля в Одессе во время движения взорвался троллейбус.

Об этом сообщает Infoport.

ЧП произошло в районе 4 станции Большого Фонтана. По словам очевидцев, под одним из пассажиров взорвалась печка. После этого в салоне транспорта скопился едкий дым.

"Все пассажиры начали бежать в сторону дверей. Пострадавших нет. Однако некоторые пассажиры жаловались на тошноту и головокружение", - говорится в сообщении.

Видео: youtube.com

В этот же день местные СМИ сообщали, что в Одессе в троллейбусе 7-го маршрута пассажиры не рисковали садиться на заметенные снегом сидения. В салоне был жуткий холод.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы фото с места ДТП в Киеве, где загорелся троллейбус с пассажирами.

Также мы писали о том, что появилось видео, как в Одессе вспыхнул трамвай с пассажирами.