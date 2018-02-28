В Одесской области полицейские задержали 18-летнего жителя Николаевской области, который похитил из магазина сантехники всю выручку за день. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По словам владельца магазина, из сейфа пропали 64 тысячи гривен. О местонахождении ключа от сейфа знали все сотрудники магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был разоблачен молодой человек, который на протяжении трех суток проходил в магазине стажировку для дальнейшего трудоустройства.

Фото: npu.gov.ua

"Сотрудники группы реагирования патрульной полиции в одном из отелей Подольска разоблачили подозреваемого. В номере, который снимал молодой человек, были обнаружены и изъяты похищенные деньги. Как оказалось, данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности по месту жительства", - отметил заместитель начальника Подольского отдела полиции ГУНП в Одесской области Анатолий Коневщинский.

Фото: npu.gov.ua

Парень признался в содеянном, сообщив, что за похищенные деньги намеревался поехать в Киев.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Деньги вернули потерпевшему. Следственные действия продолжаются.

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