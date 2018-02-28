Печерский райсуд Киева отказал защите обязать ГПУ признать экс-президента Украины Виктора Януковича пострадавшим в уголовном производстве по факту покушения на него неустановленными лицами в 2014 году.

Об этом сообщает УНН.

"Отказать в открытии производства по жалобе адвоката Федоренко Игоря Люсиковича в интересах ОСОБА_2 (В.Януковича - Прим.Ред.) на бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины", - решил суд.

29 мая 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Ранее "Страна" собрала главные заявления украинских политиков на суде по делу экс-президента.

Как сообщала "Страна", бывшего президента Виктора Януковича в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года в Запорожской области забрали три российских военных вертолета и доставили его в Анапу. Об этом в ходе допроса в Оболонском суде, где рассматривается дело о госизмене, рассказал экс-охранник Януковича Виктор Ризниченко.