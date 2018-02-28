В Сумах на рассвете, 28 февраля, произошел взрыв в помещении супермаркета на улице Героев Крут.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГУ Нацполиции в Сумской области.

В магазине сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники полиции охраны. Они обнаружили разбитое стекло в окне супермаркета, и, когда зашли внутрь магазина, увидели следы взрыва.

По словам пресс-секретаря Нацполиции в Сумской области Эльвиру Биганову, по предварительным данным, взорвались две гранаты, брошенные неизвестными через разбитое окно.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Люди, живущие неподалеку, отметили, что это уже не первая попытка порчи имущества магазина. Ранее неизвестные уже разбивали окна маркета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем взрыва и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Сумами на заправке взорвалось авто, есть пострадавшие. Видео.

Также в Сумах прогремел взрыв на макаронной фабрике, трое пострадавших.