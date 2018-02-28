Оболонский районный суд Киева перенес на 6 марта рассмотрение уголовного производства по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, который собирается дать пресс-конференцию через два дня после Порошенко.

Суд состоится 6 марта по причине того, что защитники поехали к обвиняемому. Об этом сообщает УНН.

Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что в суд поступило заявление от адвокатов об отложении судебного разбирательства.

Защитники сообщили, что 23 февраля они получили поручение от их подзащитного с просьбой прибыть к нему не позднее 26 февраля по месту "текущего пребывания Януковича" для оказания неотложной адвокатской помощи.

Также адвокаты предоставили приказ о командировке и копии электронных билетов на самолеты в Минск, а из Минска в Москву.

При этом прокурор Руслан Кравченко заявил, что "сторона защиты вообще не хочет допрашивать свидетелей и все их действия направлены только на срыв судебных заседаний и невыполнение своих обязанностей".

Напомним, суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката.

"Действительно, уже 8 судебных заседаний у нас не состоятся в связи с таким некорректным поведением стороны защиты... Суд вынужден в очередной раз объявить перерыв", - отметил судья.

Как сообщала "Страна", Яценюк ранее прибыл в суд по Януковичу и рассказал об их первой встрече.