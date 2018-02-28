Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на выполнение регулярных полетов из Харькова в Барселону.

Об этом сообщает ЦТС.

Разрешение комиссии Госавиаслужбы предусматривает выполнение полетов по маршруту Харьков-Барселона-Харьков. Право на полеты будет действовать с 25 марта на неограниченный период.

На сайте аэропорта Харьков этот рейс уже значится в расписании. Полеты из Харькова в Барселону и обратно будут выполняться с 16 мая с частотой один раз в неделю - по субботам. Самолет будет вылетать из Барселоны в 09:10, в Харькове он будет приземляться в 13:50, обратный вылет из Харькова в 15:00, посадка в Барселоне в 17:50.

Кроме того, с 27 апреля МАУ начнет летать в Барселону из Львова. Помимо МАУ, рейсы из Львова в Барселону планирует запустить и авиакомпания SkyUp.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщала "Страна", в этом году из аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого откроют два новых рейса в Италию.