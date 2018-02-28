Сегодня, 28 февраля, в парламент поступил внесенный президентом Петрм Порошенко законопроект о национальной безопасности.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий утром на заседании ВР.

"Хочу вам сообщить, что только что в Верховную Раду поступил очень важный законопроект "О национальной безопасности", - сказал он.

Спикер неотложно направил документ на рассмотрение профильного комитета и поручил его безотлагательно рассмотреть.

На сайте парламента законопроект зарегистрирован под номером 8068, однако текста закона пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что АТО уже не то. Кто теперь будет командовать на Донбассе и что это значит для гражданских и военных.

Также мы писали, что за год ВСУ в зоне АТО продвинулись на 10 километров - Турчинов.