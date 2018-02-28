В Монако в возрасте 97 лет скончался известный британский кинорежиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма про Джеймса Бонда. Об этом сообщается на официальной странице франшизы в Twitter.

Льюис Гилберт родился 6 марта 1920 года в Лондоне. Его отец был эстрадным артистом.

В детстве Льюис начал сниматься в кино. Самой заметной стала его роль в комедии "Развод леди Икс", где партнером 17-летнего юноши был знаменитый Лоуренс Оливье.

Вторая мировая война прервала актерскую карьеру Льюиса. Он служил в Военно-воздушных силах Великобритании.

После окончания войны решил заняться режиссурой. Его первый фильм назывался "Красная нить". Известность Гилберту как режиссеру принесла комедия "Элфи", вышедшая в 1966 году. Она удостоилась девяти кинопремий и 16 номинаций, включая "Оскар".

Фото: twitter.com/007

В 1967 году Гилберт снял свой первый фильм о Джеймсе Бонде. Это был "Живешь только дважды" с Шоном Коннери в роли агента 007.

К бондиане режиссер вернулся спустя 10 лет. В 1977 году вышла картина "Шпион, который меня любил", а в 1979 году - "Лунный гонщик". В обоих фильмах Джеймса Бонда играл уже Роджер Мур.

Как сообщала "Страна", умерла девушка Джеймса Бонда, которого играл Шон Коннери.

Ранее стало известно, кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007.