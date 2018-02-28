Директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс во время слушаний в Комитете Конгресса по разведке призналась в "безобидной лжи" ради сохранения репутации Дональда Трампа из-за его склонности к преувеличениям.

Об этом сообщает The New York Times.

Хикс в ходе слушаний в Комитете заверила, что всегда говорила только правду по поводу вопросов, связанных с расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы президента.

Она заявила, что никогда не лгала в существенных делах. При этом отказалась отвечать на многие вопросы, связанные с ее работой в Белом доме.

Хикс и ее адвокаты во время слушаний прерывались, чтобы проконсультироваться с Белым домом, а также заявили, что она может ответить только на ограниченное количество вопросов.

Слушания с Хикс продлились девять часов.

Фото: golos-ameriki.ru

Напомним, что советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер потерял доступ к ряду секретных документов и ежедневным брифингам Белого дома.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп уже назначил главу избирательного штаба на выборы 2020.