На Волыни два хакера распространяли мобильное приложение, которое было запрограммировано на кражу денежных средств с банковских счетов пользователей мобильного банкинга.

Об этом пишет пресс-служба Департамента киберполиции НПУ.

По информации киберполиции, преступная группа состояла из двух человек - 23-летнего жителя Волыни и 20-летнего жителя Херсонской области. Они создали и распространяли программу, которая имела несколько административных панелей.

В частности, по их информации, эта программа, после загрузки на смартфон, проверяла наличие установленного "мобильного банкинга", отправляя смс-запросы на запрограммированные специальные номера. В дальнейшем происходил вывод средств через систему мгновенных интернет-расчетов "WebMoney Transfer" на банковские счета злоумышленников.

"Программа была замаскирована под мобильное приложение для поиска друзей. Установлено, что таким образом подозреваемым удалось инфицировать более 2 тысяч мобильных устройств", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, обоим злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст.361-1 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК Украины. Им избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

В 2017 году количество киберпреступлений, связанных с платежными карточками, выросла на 70% по сравнению с 2016 годом.

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