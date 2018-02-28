В Киеве всю ночь, 28 февраля, по маршрутам ездили 40 трамваев и троллейбусов, чтобы избежать обледенения контактной сети.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс в Facebook.

"62 бригады в количестве 250 человек с трех часов ночи наводили порядок на остановках общественного транспорта, находящихся на балансе предприятия, чтобы вам было удобно осуществлять высадку и посадку.

40 единиц электротранспорта с аварийной службой всю ночь курсировали по городу, чтобы избежать обледенения контактной сети, и оперативно сообщали о возможных ее технических повреждениях.

Десяток смотровых бригад занимались прогревом подвижного состава", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Напомним, что утром 28 февраля дороги Киева были загружены на пять баллов из десяти, на Бориспольской трассе наблюдались ДТП и пробки.

Как сообщала "Страна", 28 февраля ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.