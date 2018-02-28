Финляндия поддержала миротворческую миссию ООН на Донбассе с призывом не сужать список задействованных стран, способных помочь Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил министр обороны страны Юсси Ниинисте, есть также необходимость сохранить санкции против Российской Федерации.

"Когда дело доходит до количества войск, пока рано что-то говорить. Но Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия не могут собрать все войска, необходимые для такого рода операций. Нам нужно больше стран. Но сделка требует одобрения и Украины, и РФ", – отметил Ниинитсе.

Также министр обороны Финляндии уверен, что инициатива по преодолению кризиса на востоке Украины путем привлечения Миссии ООН станет эффективной.

Напомним, ранее Финляндия заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

Также свою помощь готовы предложить Португалия, Польша, Швеция и другие страны.

Как сообщала "Страна", министр обороны Степан Полторак начал свой двухдневный визит в Финляндию. Он встретится с главой финского оборонного ведомства. Министры проведут двустороннюю встречу, обсудят ситуацию с безопасностью в своих странах и текущие вопросы оборонной политики.