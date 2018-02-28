Компания Amazon приобрела стартап Ring, разработавший дверные звонки с видеонаблюдением и подключением к интернету.

Об этом пишет CNBC.

Ring - производитель умных звонков и камер наблюдения со штаб-квартирой в Калифорнии. Технологическая часть продуктов, включая технологию распознавания образов, производится командой Ring в Киеве. В столичном R&D центре работает более 300 инженеров.

Ring ранее привлекал инвестиции на общую сумму в $209 млн. Последняя оценка стоимости компании, согласно Pitchbook, $760 млн.

Сумма сделки с Amazon не разглашается. Но, по данным Reuters, она составит $1 млрд, что делает ее одной из самых крупных покупок Amazon за всю историю.

В 2016 году продажи компании Ring составили около $155 млн. Тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность. Один из самых известных продуктов компании — умный дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже находясь не дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними.

Ранее "Страна" сообщала, что в Amazon запатентовали браслеты, которые следят за руками сотрудников.

Также цена вопроса - $4 миллиарда. Amazon переехал в новую штаб-квартиру с тропическим лесом под крышей. Фото.