Глава МВД Арсен Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от "Института Горшенина".

Об этом сообщают "Нашi Грошi".

Согласно документам из делового и имущественного реестров Италии, в 2017 году министр внутренних дел стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.

Вилла площадью 566 метров насчитывает 26 комнат. Приблизительная стоимость недвижимости составляет около 774 тыс евро. Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном.

Фото: nashigroshi.org

Схема приобретения виллы не была простой. В 2017 году фирма "Avitalia S.R.L", владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму "Ferdico S.R.L".

"Ferdico S.R.L" получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина.

Перед самым слиянием владелицей "Ferdico S.R.L" стала Виолетта Амирян - дочь члена наблюдательного совета аваковского акционерного общества "Инвестор" Ашота Амиряна. Сам Амирян стал единственным директором-администратором "Ferdico".

До семьи Амирян главой "Ferdico S.R.L." была Ирина Кужель, а членами совета директоров - Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 по документам значится как единственный участник "Ferdico S.R.L." (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова - трое из шести соучредителей общественной организации "Институт Горшенина". Проектом Института Горшенина является интернет-издание "Левый берег".

При слиянии с компанией "Avitalia S.R.L" уставный капитал "Ferdico S.R.L" составил 30 тыс евро. Следовательно, министр внутренних дел Украины за 30 тыс евро стал владельцем недвижимости в 774 тыс евро. При этом, соответствующие изменения в итальянского реестра недвижимости по состоянию на февраль 2018 внесены еще не были - вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на "Ferdico S.R.L".

Напомним, что судя по фото в соцсети Аваков провел новогодний отпуск в Италии.

Как сообщала "Страна", сын Авакова переехал в высотку на Печерске, где квадратный метр стоит $1750.