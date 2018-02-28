В акватории Азовского и Черного моря резко поднялся уровень воды. Затоплена трасса на Арабатскую стрелку
В среду, 28 февраля в акватории Черного и Азовского морей резко поднялся уровень воды до уровня - стихийный.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Ночью и утром в Геническе (Херсонской области) наблюдается подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста, шоссейной дороги на Арабатскую стрелку).
Напомним, что по прогнозам синоптиков 28 февраля в южной, восточной части и большинстве центральных областей будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с. Днем в Приазовье местами 25 м/с.
Как сообщала "Страна", из-за снега 27 февраля в Одессе и Херсоне отменяли авиарейсы.
Также мы писали, что во Львове обещают снижение температуры до -30 на этой неделе.
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