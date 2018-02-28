Требует погасить долги по зарплате. В Черноморске моряк забаррикадировался на судне
В Одесской области на судне, стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода (Черноморск), забаррикадировался моряк. Он требует выплатить ему долг по зарплате.
Об этом сообщает "Фонд помощи морякам "Ассоль" в своем Facebook.
"Украинский моряк, отчаявшись получить зарплату, забарикадировался на судне в Черноморске.
Практически потеряв надежду на получение честно заработанных денег, 27 февраля, наш соотечественник сообщил в БО "Ассоль", что забаррикадировался на борту судна WELBECK (ех - AMUR 2521), находящегося на территории Ильичевского СРЗ.
Украинский судовладелец "MD Shipping CO. Ltd", уже не один год находится в международном списке работодателей, нарушающих условия труда и быта моряков. Представители Международной федерации транспортников (МФТ/ITF) после многочисленных обращений моряков практически со всех судов (а это - не один десяток), так или иначе связанных с этой компанией, внесла MD Shipping в чёрный список", - сообщили в Фонде.
Фото: facebook.com/assol.fund/
Теплоход WELBECK - в прошлом Amur-2521, построен в 1987 году. На ремонте в Ильичевском СРЗ он стоит уже около 2 лет.
Ранее "Страна" сообщала, что десять украинских моряков застряли в сирийском порту из-за долгов судовладельца.
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