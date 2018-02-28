На сайте Киевского горсовета появилась петиция с предложением ввести мораторий на переименование в Киеве улиц, названия которых в рамках действующего законодательства не подлежат переименованию.

Об этом сообщается на сайте киевской мэрии.

"После принятия в Украине законов о так называемой декоммунизации в Киеве началось массовое переименование улиц и других имен географических объектов.

При этом, фактически с нарушением положений украинского законодательства, Киевсовет начал переименовывать улицы, площади, проспекты, названия которых не противоречат действующим нормативным актам. Эти переименования имеют исключительно идеологический характер", - говорится в пояснении к петиции.

Автор петиции добавляет, что депутаты Киевсовета инициируют переименование объектов, названия которых связаны с победой над нацизмом, например проспекта Героев Сталинграда или проспекта генерала Ватутина, что осуждает занчительная часть киевлян.

Автор петиции - известный композитор Владимир Быстряков автор музыки ко многим советским фильмам и мультфильмам.

Фото: petition.kievcity.gov.ua

Напомним, что недавно киевский городской совет поддержал ряд переименований столичных топонимов. Появился полный список.

Как сообщала "Страна", в Киеве в 2015-2017 годах переименовали 64 остановки наземного общественного транспорта.