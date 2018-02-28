Подразделения так называемых "ЛДНР" за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Один военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки агрессор применил минометы, запрещенные минскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении "ЛДНР" активизировались на Светлодарской дуге. В этом районе противник более четырех часов вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров.

120-мм минометы применялись вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки – обстреливали позиции ВСУ с минометов калибра 82-мм и гранатометов.

"Кроме того, в вечернее время, боевики выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82-мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел затемно, последствия причиненного вреда пока неизвестны. Сейчас военнослужащие ВСУ выясняют, имеются ли разрушенные здания и жертвы среди гражданского населения", – отметили в штабе.

На донецком направлении нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее "Страна" сообщала, что ветеранам АТО с инвалидностью помогут деньгами в развитии собственного дела.

Также участникам боевых действий и их детям в Украине предоставят льготы на образование.