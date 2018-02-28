В штабе АТО заявили об активизации противника на Светлодарской дуге
Подразделения так называемых "ЛДНР" за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Один военнослужащий ранен.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За прошедшие сутки агрессор применил минометы, запрещенные минскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на луганском направлении "ЛДНР" активизировались на Светлодарской дуге. В этом районе противник более четырех часов вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров.
120-мм минометы применялись вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки – обстреливали позиции ВСУ с минометов калибра 82-мм и гранатометов.
"Кроме того, в вечернее время, боевики выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82-мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел затемно, последствия причиненного вреда пока неизвестны. Сейчас военнослужащие ВСУ выясняют, имеются ли разрушенные здания и жертвы среди гражданского населения", – отметили в штабе.
На донецком направлении нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее "Страна" сообщала, что ветеранам АТО с инвалидностью помогут деньгами в развитии собственного дела.
Также участникам боевых действий и их детям в Украине предоставят льготы на образование.