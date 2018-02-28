В Японии выбрали официальные талисманы летней Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио.

Об этом сообщает Japansauce.net.

Фигурки в стиле аниме были презентованы 28 февраля.

Талисман в синем цвете презентует Олимпийские игры, а персонаж в розовом – Паралимпийские. Пока у них еще нет имен.

Существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр, символизирует объединение таких черт как уважение к прошлому и стремление к новому.

Существо в плаще в бело-розовую клетку украшено лепестками сакуры возле головы. По замыслу дизайнера, это "антенны из сакуры", благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.

Талисманы были выбраны в результате конкурса, на который представили свои проекты более двух тысяч художников и художественных коллективов.

Фото: japansauce.net

Напомним, что японское правительство решило, на сколько профинансирует Олимпиаду-2020. Из бюджета Японии будет выделено $13-15 млрд.

Как сообщала "Страна", Япония сделает медали для Олимпиады - 2020 из старых мобильных телефонов.