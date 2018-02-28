В сети появилось видео с места ДТП близ города Ополе в Польше, где авто с украинцами въехало на железнодорожный путь и попало под таран поезда.

Запись разместил канал 24opolepl.

Видео: youtube.com

Отметим, что вечером 27 февраля легковушка Volkswagen с украинцами выехала на рельсы, и в этот момент на скорости в авто врезалась электричка.

Опубликованное видео подтверждает, что трагедия случилась в районе железнодорожного переезда. Кроме того, польские СМИ сообщают, что водитель и 3 пассажира Volkswagen были украинцами в возрасте от 20 до 60 лет. От автомобиля после аварии практически ничего не осталось.

Что касается пассажиров поезда, из них никто не пострадал.

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты узнали первые подробности нападения украинских заробитчан на полицейских в Польше.

Также в Польше насчитали у себя 2 миллиона украинцев.